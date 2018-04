New York, 24 apr. - "Stati Uniti e Iran sono d'accordo sul fatto che all'Iran non possa essere permesso di sviluppare un'arma nucleare e che il regime debba mettere fine al sostegno al terrorismo. Ovunque in Medio Oriente, vedrai le impronte dell'Iran dietro qualsiasi problema". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo francese, Emmanuel Macron, dopo il loro incontro alla Casa Bianca.