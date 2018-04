Di Maio: M5S e Pd restano alternativi ma nessuno può fare da solo

Roma, 24 apr. - "E' chiaro che il Movimento 5 stelle e la Lega, il M5S e il Pd, il M5S e qualsiasi partito sono e resteranno alternativi. E questo, ovvero il fatto che siano alternativi, deve essere un segno di rispetto nei confronti dei nostri elettori e degli elettori dei partiti. Ma è chiaro anche, e lo sanno tutti, che nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può fare un governo da solo". Lo ha sottolineato Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti dopo le consultazioni della delegazione del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Per questo - ha aggiunto il capo politico del M5S - abbiamo ribadito la nostra disponibilità a discutere sui temi, nonostante con il Pd ci siano profonde differenze e anche trascorsi da non ignorare. Ma se riusciremo a far uscire dal pantano le famiglie e le imprese italiane, sui temi ci siamo e lo abbiamo sempre detto".