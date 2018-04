Pordenone, 24 apr. - Le Forze dell'ordine hanno bloccato, a Pordenone, un uomo che ha lanciato un uovo contro il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, mentre salutava i militanti accorsi in Piazza XX Settembre, per il suo primo comizio elettorale in regione.

Nessun'altro incidente nel capoluogo del Friuli occidentale, dove Berlusconi ha invece potuto constatare un caldo entusiasmo nei suoi confronti.