Di Maio: bene apertura dal Pd ma non rinunciamo a nostre battaglie

Roma, 24 apr. - Luigi Di Maio ha risposto positivamente alla posizione possibilista espressa dal Pd nel suo giuro di consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. "Abbiamo apprezzato le parole del segretario del Partito democratico, Martina, poche ore fa", ha detto il leader del M5S a conclusione dell'incontro che con Fico ha avuto la delegazione stellata.

"Sono parole - ha detto Di Maio sempre a proposito della posizione espressa dal reggente dem Maurizio Martina - che vanno nella direzione di una apertura. Abbiamo detto al presidente Fico che noi manteniamo la linea che portiamo avanti dal giorno dopo le elezioni: ci siamo sui temi per un contratto di governo per il cambiamento di questo Paese. Non rinunciamo ai nostri valori e alle nostre battaglie storiche: costo della politica, reddito di cittadinanza, lotta al business dell'immigrazione, pensioni, conflitto di interessi. Sono temi che abbiamo a cuore e qualsiasi contratto di governo dovrà essere ratificato dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau".