Trump su Nordcorea:non ripeteremo errori di precedenti presidenti

New York, 24 apr. - "Non ripeteremo gli errori delle passate amministrazioni. La campagna di massima pressione" nei confronti della Corea del Nord "andrà avanti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo francese, Emmanuel Macron, dopo il loro incontro alla Casa Bianca.

"Stati Uniti e Francia stanno cooperando per impedire la proliferazione delle armi nucleari. Siamo grati per la partnership fondamentale della Francia nella nostra campagna per la massima pressione sul regime nordcoreano. Come sapete, incontrerò presto Kim Jong-un [il leader nordcoreano, ndr] per un futuro di pace, armonia e sicurezza per l'intera penisola coreana e per tutto il mondo".