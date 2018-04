Di Maio: rispetto tempi Pd ma verifichiamo presuppoposti intesa

Roma, 24 apr. - "Chiedo al Pd di venire al tavolo non subito a firmare il contratto ma a verificare se ci siano i presupposti per metterlo in piedi". Lo ha detto Luigi Di Maio nelle sue dichiarazioni a Montecitorio dopo l'incontro della delegazione del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Capisco i tempi interni del partito, conosco le loro dinamiche e i loro organi decisionali, rispetto quei tempi, però è chiaro - ha aggiunto - che dobbiamo vederci per sapere se ci sono i presupposti. Ci facciano sapere quando sono disponibili".