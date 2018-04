Consiglio regionale lombardo approva istituzione Commissioni

Milano, 24 apr. - Lo schema di delibera istitutivo delle Commissioni consiliari permanenti proposto dall`Ufficio di Presidenza è stato approvato all`unanimità in Consiglio regionale lombardo. E' il segno di "un clima di grande condivisione e di un confronto positivo che sta caratterizzando questo avvio delle nuova legislatura", ha sottolineato il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi. "Ho invitato - ha aggiunto - i Capigruppo consiliari a fornirmi entro giovedì 3 maggio le loro indicazioni su composizione e nominativi delle singole Commissioni, così da poterle insediare tra martedì 8 e giovedì 10 maggio e renderle pertanto pienamente operative già nella settimana successiva".

"Per quanto concerne le Commissioni speciali - ha proseguito Fermi- registro con soddisfazione l`unanime e convinta adesione all`istituzione di quella sull`Autonomia e il riordino degli Enti locali, che ho fortemente voluto e che avevo già annunciato nel mio discorso di insediamento e che in questa fase storica ritengo essere di grande valore e importanza. Rilevante sarà poi il ruolo della Commissione speciale sui rapporti con la Confederazione elvetica e le istituzioni europee, in particolare per quanto concerne la questione dei lavoratori frontalieri. La revisione degli accordi bilaterali esistenti e la definitiva soluzione della questione dei ristorni sono temi particolarmente delicati che chiedono una attenzione e un lavoro specifico".

Il Consiglio regionale ha votato all`unanimità la delibera per il mantenimento delle otto Commissioni permanenti già esistenti nella precedente legislatura: I Commissione "Programmazione e Bilancio"; II Commissione "Affari istituzionali"; III Commissione "Sanità e politiche sociali"; IV Commissione "Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione"; V Commissione "Territorio e infrastrutture"; VI Commissione "Ambiente e Protezione civile"; VII Commissione "Cultura, ricerca e innovazione, sport e cultura"; VIII Commissione "Agricoltura, montagna, foreste e parchi".

Rispetto alla precedente legislatura, la Commissione Bilancio si occuperà anche del tema del riordino e della vigilanza sul sistema delle società partecipate regionali, mentre alla Commissione Attività produttive saranno attribuite anche le competenze in materia di formazione professionale e istruzione prima attribuite alla VII Commissione.

Sono state quindi istituite nuovamente le quattro Commissioni speciali precedenti: la "Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità", quella sulla situazione carceraria lombarda (voto contrario della sola Viviana Beccalossi, Gruppo Misto), quella che si occuperà di autonomia e riordino delle autonomie locali e quella per i rapporti con la Confederazione elvetica, le istituzioni europee e le province autonome, su cui si è astenuta Elisabetta Strada della Lista Gori. È stata infine istituita all`unanimità una nuova Commissione speciale dedicata alla Montagna, che, sulla base di un emendamento proposto dalla Vice Presidente Francesca Brianza, avrà il compito di approfondire situazioni e tematiche di particolare criticità o specificità, mentre l`VIII Commissione permanente mantiene le competenze in tema di sviluppo e tutela della montagna nel senso più ampio e generico.