R. Lombardia, 15 maggio seduta straordinaria sull'autonomia

Milano, 24 apr. - Martedì 15 maggio si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale lombardo dedicata al tema dell`autonomia. "Conclusi gli adempimenti statutari di inizio legislatura con la seduta di oggi dedicata all`istituzione delle Commissioni consiliari, ritengo fondamentale che l`Aula, come primo atto della nuova legislatura, possa concordare e approvare un ordine del giorno finalizzato a indicare il percorso per attuare concretamente i contenuti del Patto per l`Autonomia siglato a Roma con il Governo lo scorso 28 febbraio". Lo ha annunciato questo pomeriggio il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi durante la riunione dell`Ufficio di Presidenza con i Capigruppo tenutasi per programmare i lavori consiliari.

La seduta del 15 maggio -ha spiegato il Presidente Fermi- sarà l`occasione di un primo confronto tra le forze politiche consiliari e la Giunta regionale per fare il punto sulla situazione e per stabilire le prime scadenze e i primi passi concreti che su questo tema ci attendono. "Auspico a tal proposito - ha detto - che Commissione speciale istituita oggi e l`Assessorato regionale all`Autonomia guidato da Stefano Bruno Galli possano lavorare da subito in piena sinergia".

"Nel percorso istituzionale che andremo a sviluppare -ha aggiunto infine Alessandro Fermi- dovremo guardare attentamente anche al quadro del nostro sistema delle autonomie locali che oggi vede l`Ente Provincia incapace di svolgere quel ruolo di interfaccia con i Comuni che per anni ha regolato i rapporti. Vedo quindi la necessità di creare una corsia privilegiata con tutti gli amministratori locali a iniziare dai tantissimi Sindaci dei piccoli Comuni che nella Regione devono trovare un supporto ed un aiuto anche in termini di competenze. Sin dall`inizio, questa legislatura dovrà contribuire pertanto a ridare centralità agli Enti locali, all`insegna della realizzazione di un federalismo dei territori vero e compiuto".