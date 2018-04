Verini (Pd): non ridurre futuro del Paese a un hashtag

Roma, 24 apr. - "Ma come è possibile ridurre il tema del futuro del Paese ad un hashtag, a bombardamenti di dichiarazioni seriali? Io stesso, da parlamentare Pd, sento il bisogno di riflettere sulle novità della situazione. Non ho certezze, ma vorrei ascoltare e dire ragioni mie e degli altri, con disponibilità al dialogo e a trovare sintesi comuni". Così il deputato del Pd Walter Verini

"C`è - aggiunge - un fatto nuovo: sembra scampato il pericolo di un dannosissimo accordo tra Lega e 5 Stelle. Forse la Destra xenofoba e mercante di paura non governerà questo Paese. I 5 Stelle in questi anni e in questi mesi hanno mostrato spesso il volto di una politica inaccettabile e intollerabile, flirtando persino con la Lega! Ci siamo combattuti. Nonostante questo oltre quattro milioni di elettori che avevano votato Pd hanno scelto loro. Vorrei che il Pd interloquisse innanzitutto con questi. E che - come ha detto Martina - andasse dal Presidente incaricato a proporre una agenda di programmi fondata su lotta alla povertà, sul lavoro, l`impresa, l`Europa, la sicurezza, la lotta alla corruzione, la difesa delle sostanza delle conquiste riformiste dei Governi a guida Pd di questi anni. È quanto del resto chiede anche il Presidente della Repubblica, a cui dobbiamo, come al Paese, un rispetto vero e non formale e ipocrita".