Di Maio vede Fico: "qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui"

Roma, 24 apr. - "Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui": Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una trattativa per un possibile governo.

"Sono passati circa 50 giorni - ha spiegato nelle sue dichiarazioni alla stampa dopo al termine del colloquio della delegazione del Movimento 5 stelle con il presidente della Camera Roberto Fico - in cui abbiamo provato in tutti i modi e le forme a portare la Lega a firmare un contratto di governo per il cambiamento. Ma Matteo Salvini e la Lega hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza, per rispetto del loro alleato, invece di andare al governo nel rispetto del voto degli italiani".

"E' chiaro - ha detto ancora Di Maio - che un governo del centrodestra non è più una ipotesi percorribile. Gli unici a non averlo capito forse sono proprio i partiti del centrodestra. Dopo il fallimento del mandato della presidente Casellati è una ipotesi tramontata del tutto".