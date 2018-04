Pordenone, 24 apr. - "Se siete qui, sapete già come votare. Dovete votare per Forza Italia, non deve essere inferiore alla Lega. Questo è molto importante". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo ad un comizio elettorale a Pordenone, facendo riferimento alle elezioni Regionali che si terranno in Friuli Venezia Giulia il prossimo 29 aprile.