Mediaset, torna all'utile netto nel 2017 per 90,5 mln -2

Roma, 24 apr. - I ricavi pubblicitari televisivi lordi di Mediaset sono cresciuti dai 2.086,9 milioni di euro del 2016 a 2.095,4 milioni di euro con una quota di mercato in Italia è stata pari al 38,3%, in crescita rispetto al 2016 (37,5%).

L`Ebit consolidato è positivo per 316,5 milioni di euro "con una netta inversione di tendenza" rispetto al 2016 (-189,3 milioni di euro).

L`indebitamento finanziario netto consolidato a fine 2017 è stato pari a 1.392,2 milioni di euro rispetto ai 1.162,4 milioni di euro del 2016 mentre la generazione di cassa caratteristica di Gruppo sale da 58,8 a 181,8 milioni di euro.

Per l'esercizio in corso, nonostante il mercato pubblicitario del primo bimestre 2018 abbia "segnato in Italia un andamento negativo" i ricavi pubblicitari del Gruppo Mediaset "si prevedono tuttavia in miglioramento anche a seguito dei diritti esclusivi di tutti i match del Mondiale di Calcio detenuti in entrambi i paesi di riferimento".

"La visibilità di mercato si mantiene comunque molto bassa - rileva Mediaset - soprattutto in Italia a causa della perdurante incertezza politica. Nel corso dell`esercizio saranno rafforzate le principali azioni previste dalle linee guida del Piano "Mediaset 2020" con particolare focalizzazione sul controllo costi e sulla generazione di cassa. L`insieme di tali fattori dovrebbe determinare su base annua un Risultato Operativo e un Risultato Netto consolidato positivi".