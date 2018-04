Berlusconi: basta guardarsi di sbieco, mettiamoci tutti insieme

Pordenone, 24 apr. - "Smettiamola di guardarci di sbieco l'uno con l'altro: e' successo che per arrivare alla composizione di un Governo qualcuno ha detto 'io con questi 4 milioni e mezzo di elettori che hanno votato Forza Italia non voglio nemmeno sedermi al tavolo. Credo che queste cose in un Paese democratico non debbano esistere, ci deve essere il rispetto di tutti verso tutti". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un comizio elettorale a Pordenone. "Credo che la democrazia significhi che non ci siano differenze tra uni e altri ma tutti insieme dobbiamo pensare alla pace e alla prosperità del nostro Paese", ha aggiunto.