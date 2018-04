Milano, centrodestra contro tavolata Parco Sempione per... -2

Milano, 24 apr. - Sulla stessa vicenda è intervenuto anche il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, secondo il quale bisogna smetterla di "pensare sempre agli immigrati, pensiamo anche ai nostri cittadini, pensiamo ai nostri anziani, pensiamo ai nostri poveri, ai nostri disoccupati o alle famiglie in difficoltà".

"La giunta comunale di Milano pensa di essere il ministero dell'Immigrazione e dell'Accoglienza? Non dell'integrazione perché quella è un'altra cosa. Ma perché organizzare il 20 maggio al parco Sempione un mega pranzo per 50mila immigrati quando abbiamo altrettanti anziani che anche quel giorno non avranno quasi nulla da mettere a tavola?" ha chiesto l'esponente della Lega.