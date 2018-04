Pordenone, 24 apr. - "In questi anni mi hanno gettato addosso tanta cattiveria: la cattiveria delle minorenni, di Ruby, della mafia, del bunga bunga, della truffa fiscale. Spero che tra qualche mese avrò la riqualificazione e tornerò un cittadino come tutti, come prima". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi, in visita elettorale a Pordenone.