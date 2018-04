Ag.Entrate: cestinare false mail con oggetto 'rimborso canone'

Roma, 24 apr. - Attenzione alle mail inviate in nome dell`Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini. Lo segnala l'Agenzia delle Entrate in un comunicato.

Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall`Assistenza servizi telematici dell`Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate. Nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario compilare un modulo all`interno di un sito dal nome fraudolento (www.rimborso.rai.it).

Le mail in questione, sottolinea l'Agenzia, non provengono da un indirizzo direttamente collegato all`Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa.

Le Entrate raccomandano pertanto di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.