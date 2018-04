Amendola a Bruxelles per dibattito "What future for Syria?"

Roma, 24 apr. - Missione a Bruxelles per il Sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, nella capitale belga per una serie di impegni istituzionali.

Come si legge in una nota della Farnesina, questa mattina Amendola è intervenuto al dibattito "What future for Syria?", un confronto sugli sviluppi del conflitto e preparatorio dei prossimi Mediterranean Dialogues, che si svolgeranno a Roma a novembre per il quarto anno consecutivo. L`organizzazione della discussione è stata del Ministero degli Affari esteri italiano in collaborazione con ISPI e German Marshal Fund.

Nel pomeriggio Amendola ha poi partecipato ai lavori della seconda Conferenza ministeriale di Bruxelles "Supporting the future of Syria and the region". (Segue)