Orlando: se M5s lascia Lega condizioni per confronto sul merito

Roma, 24 apr. - "E' giusto verificare se si è davvero irreversibilmente consumata la possibilità di un accordo tra M5s e Lega. Se ciò fosse vero, costituirebbe un fatto nuovo di cui dovremmo tenere debita considerazione. Questo non significa che automaticamente si pongano le condizioni per una qualche forma di accordo tra noi e il M5S. Piuttosto, mi pare, si determinino le precondizioni per un confronto serrato sul merito, il cui esito è tutt`altro che scontato". Lo afferma Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leader della componente Dems del Pd.

"Se è giusto - aggiunge - non prescindere dal merito è altrettanto giusto affrontarlo nel momento in cui vengono meno alcuni degli ostacoli politici che impedivano il confronto. Ha fatto bene Maurizio Martina a individuare i punti principali, le precondizioni direi, perché questo confronto non risulti tempo perso. Io credo che su altre questioni ancora siano necessarie parole chiare da parte del Movimento 5 Stelle, a partire dal pieno rispetto della concezione dello Stato di diritto così come indicato nella nostra Costituzione Repubblicana".