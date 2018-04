Ruffino(Fi):"governo del Presidente" inevitabile se restano veti

Roma, 24 apr. - "Siamo al 51esimo giorno dalle elezioni politiche e i veti incrociati, contro PD e contro Forza Italia, hanno bloccato la formazione del governo. Chi aveva strombazzato, penso ai Cinquestelle, il voto del 4 marzo come l'avvio di un cambiamento profondo si ritrova a fare una ben misera figura, incapace di trovare una maggioranza mentre cerca contraenti per stipulare "contratti" non si sa bene con chi e per che cosa visto che un sistema elettorale proporzionale obbliga, per sua natura, a costruire coalizioni e a fare accordi di programma. Lo ha affermato in una dichiarazione Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia

"Il mandato esplorativo conferito al presidente Fico - ha proseguito- si annuncia come una replica del mandato alla presidente Casellati: cioè l'accertamento di un accordo impossibile fra PD e M5s. Il presidente della Repubblica non può traccheggiare aspettando i comodi di questa o quella forza, per la ragione che è il Paese a chiedere un governo che assuma decisioni e faccia scelte. Si può immaginare che Mattarella conferisca un incarico al buio e lasci che l'incaricato vada a cercarsi di volta in volta i voti in Parlamento, ma a una condizione: che chiunque sia a ricevere l'incarico, abbia prima ripulito il terreno da ogni veto verso chicchessia. Senza un simile passo, il governo istituzionale diventa inevitabile e non sarebbe certo per volontà del presidente Mattarella".