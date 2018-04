Finocchiaro: bene Martina, misuriamo in Direzione nostra responsabilità

Roma, 24 apr. - "Il Pd non può che prendere atto di un fatto positivo: il cambiamento di scenario determinato dalla chiusura del dialogo tra M5S e centrodestra. Questo non elimina la nostra preoccupazione circa la disinvoltura con cui si è praticata la politica dei 'due forni'". Lo afferma Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento.

"Era ovvio - prosegue Finocchiaro - che il Pd non dovesse sottrarsi dall'esprimere le proprie opinioni e le proprie priorità nel corso della consultazione del Presidente Fico, promossa dal Presidente Mattarella. In particolare, condivido le tre essenziali questioni preliminari poste da Maurizio Martina: tenuta e rafforzamento del principio di democrazia rappresentativa contro le derive plebiscitarie; collocazione internazionale del nostro Paese e, dunque, rapporto con l'Europa; rispetto degli equilibri di finanza pubblica".

"Se anche questo quadro fosse pienamente e sinceramente condiviso, rimangono certo serie differenze politiche tra noi e il Movimento Cinquestelle", afferma la Ministra. "Discutiamone in Direzione, in un confronto aperto e franco, e misuriamo in quella sede la nostra responsabilità".