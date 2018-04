Macerata, Calderoli: pena di morte per Desmond Lucky

Roma, 24 apr. - "Fa accapponare la pelle la frase 'Sezionare un corpo è una cosa di poco conto, è un gioco da bambini', intercettata in carcere e pronunciata da Desmond Lucky, uno dei tre nigeriani fermati con l'accusa di aver ucciso e di aver smembrato la 18enne Pamela Mastropietro. Ma ci rendiamo conto? Altro che fine pena mai per una simile bestia. Di fronte a queste parole agghiaccianti non posso che domandarmi, ancora una volta, se non abbiamo fatto un errore ad abolire la pena di morte perché per un criminale feroce e crudele come questo l'unica legge che si dovrebbe applicare è la legge del taglione, per cui 'occhio per occhio, dente per dente'...". Lo ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente del Senato leghista Roberto Calderoli.