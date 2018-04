Iraq, pena morte a jihadista tedesca commutata in ergastolo -2

Roma, 24 apr. - La cittadina tedesca, una cinquantenne di Mannheim (ovest), identificato dai media tedeschi come Lamia K., è stata condannato a gennaio dalla Corte penale centrale di Baghdad per essersi unita all'Isis in Siria e Iraq. La sua condanna a morte è la prima pronunciata da un tribunale iracheno contro una donna europea. La corte, l'ha condannata a morte per impiccaggione per "supporto logistico e assistenza all'organizzazione terroristica al fine di commettere reati", secondo una dichiarazione della corte.

"L'imputato ha ammesso durante gli interrogatori di aver lasciato la Germania per la Siria e l'Iraq per unirsi all'Isis, con le sue due figlie che hanno sposato membri dell'organizzazione terroristica", ha detto la fonte. Lamia K. aveva fatto appello contro la sentenza, alla fine commutata in ergastolo, che è equivalente nel sistema giudiziario penale a 15-20 anni di carcere, ricorda l'agenzia di stampa tedesca DPA.