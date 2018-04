Roma, 24 apr. - Una donna tedesca di origine marocchina, condannata a morte in Iraq per essersi unita ai jihadisti dello Stato Islamico (Isis), ha visto la pena commutata in ergastolo: lo ha detto oggi il ministero degli Esteri della Germania.

"La condanna a morte di una cittadina tedesca in Iraq è stata commutata in ergastolo", ha detto il ministero in una dichiarazione, confermando la notizia diffusa dal quotidiano tedesco Die Welt. (Segue)