Boccia(Pd): Di Maio premier? E' indifferente, contano i temi

Roma, 24 apr. - "Se è vero che non vogliamo Di Maio come eventuale premier? Io penso che questo sia assolutamente indifferente, l'importante sono i contenuti". Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Però nel Pd no sono in molti a pensarla così..."Primo, la goccia fissa rompe anche i sassi. Secondo, a volte succede che chi è in minoranza con le idee poi diventa maggioranza. Siam partiti io ed Emiliano il 5 marzo e oggi siamo di più". Ieri Orfini non aveva proprio 'aperto' a Fico..."Fico non era nemmeno uscito dal Quirinale, ieri, che già Orfini si era affrettato a dire che avevamo poco da dirci. Ho trovato la cosa infelice, inopportuna e sbagliata".