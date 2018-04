Pedrazzini (Fi): M5s trattava Pd come diavolo, ora ci fa patto?

Roma, 24 apr. - "In campagna elettorale abbiamo ascoltato per settimane i 5 Stelle evidenziare l'inconciliabilità tra le loro proposte e quelle dei dem. Li abbiamo sentiti attaccare Renzi sul piano personale prima ancora che politico e dipingerlo come il 'diavolo'. Oggi con quel 'diavolo' i grillini sono pronti a fare un patto?". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini.

"Non è pensabile un accordo di governo M5S-Pd senza il via libera di Renzi, semplicemente perché mancherebbero i numeri per governare. E se partendo da programmi tanto diversi 5 Stelle e Pd alla fine arrivassero a un`intesa, non potrebbe trattarsi che di un tradimento del mandato elettorale. Una soluzione dannosa per loro e pessima per il Paese", conclude.