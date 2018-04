Trump: negoziato molto serio con Ue su dazi alluminio e acciaio

New York, 24 apr. - Stiamo negoziando "molto seriamente" con l'Europa sui dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca insieme al presidente francese, Emmanuel Macron, che è in visita negli Stati Uniti. Trump ha poi aggiunto che preferisce, tuttavia, "lavorare a un accordo diretto sul commercio con la Francia", come aveva già ripetuto in altre occasioni facendo riferimento al fatto che non vuole continuare le discussioni sull'accordo di libero scambio con l'Europa inizuate da Barack Obama.