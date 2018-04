Immigrati subsahariani in Usa molto più istruiti che in Italia

New York, 24 apr. - Gli immigrati dell'Africa subsahariana che vivono negli Stati Uniti sono molto più istruiti di quelli che risiedono in Regno Unito, Francia, Italia e Portogallo, le destinazioni storicamente preferite in Europa. Lo sostiene un rapporto del Pew Research Center, che si basa sui dati dello U.S. Census Bureau del 2015 e di Eurostat.

Negli Stati Uniti, il 69% degli immigrati subsahariani di età pari o superiore ai 25 anni ha frequentato l'università, contro il 49% di quelli che vivono nel Regno Unito, il 30% in Francia, il 27% in Portogallo e il 10% in Italia. Maggiore è anche la percentuale di coloro che lavorano: il 92,9% negli Stati Uniti, il 91,5% nel Regno Unito, l'84,9% in Portogallo, l'83,7% in Francia e l'80,3% in Italia.