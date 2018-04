Tim, assemblea sostiene Genish. Elliott: 4 maggio altra pagina -2

Roma, 24 apr. - Per ora secondo Bernabè sull'azienda c'è stato "un clima sbagliato" che ha generato danni anche "reputazionali". Il vicepresidente ha per questo invitato i soci al dialogo perchè "un management e un azionariato stabili creano valore". "Auspico - ha detto Bernabè - che tutti i soci in particolare quelli portatori di significativi interessi economici operino fattivamente nel futuro con una dialettica costruttiva". Dal canto suo Genish si è detto disposto a lavorare con tutti ribadendo la bontà del progetto Netco con la societarizzazione della rete che a differenza della proposta di Elliott resta però di proprietà di Tim al 100% e non ne prevede alcuna quotazione. Genish ha poi aggiunto che i negoziati con Mediaset per una partnership sui contenuti vanno avanti e sono in una fase avanzata dopo lo stop alla precedente trattativa determinato dal fallimento della joint venture tra Tim e Canal+. Più cauta su questo versante invece Marina Berlusconi che in occasione dell'assemblea Mondadori non ha esitato a definire Vincent Bollorè "come un Attila" dotato "di arroganza e spregiudicatezza" ma senza "un pensiero strategico".

Anche Elliott, pur sostenendo Genish, è tornato in assemblea a ribadire che Tim ha una "governance inadeguata e necessita di un deciso cambio di rotta". Il rappresentante di Elliott "nel prendere atto della decisione dei giudici su questo argomento" ha evidenziato come il fondo resti convinto del fatto che la sua "iniziativa abbia comunque innescato una positiva fase di cambiamento per la società". "La decisione dell'assemblea del 4 - ha detto Elliott - farà comunque voltare pagina alla società sul tema della governance e dei conflitti di interessi creando le giuste condizioni e il giusto team per accompagnare il management in un processo di crescita e creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti". Unica nota "imprevedibile" dell'assemblea la doppia bocciatura dell'assegnazione dell'incarico di revisione prima a Ernst and Young e dopo Kpg. Entrambe le proposte fatte dal collegio sindacale non sono passate. Rinnovato il collegio sindacale in cui la lista di Vivendi ha avuto la maggioranza.