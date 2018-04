Tim, assemblea sostiene Genish. Elliott: 4 maggio altra pagina

Milano, 24 apr. - L'assemblea di Tim su un punto ha visto i soci tutti concordi. Il sostegno ad Amos Genish voluto lo scorso anno dai soci francesi di Vivendì e che è a tutti gli effetti l'amministratore delegato. I soci, all'unanimità con il 97% dei sì su un capitale presente del 65,94%, hanno confermato la sua cooptazione in cda e la sua nomina a consigliere, di fatto capo azienda. Lo scontro che ha animato queste settimane, quello tra la stessa Vivendi azionista di Tim con il 23,94% e il fondo attivista di Paul Singer, azionista con l'8,84% ed estremamente critico verso la gestione francese che opererebbe in conflitto di interessi, è rimandato di 10 giorni mentre oggi il titolo ha perso in Borsa circa il 2,90%. I toni in assemblea sono sembrati più pacati dopo uno scontro che ha raggiunto livelli molto accesi tanto da finire in tribunale con il ricorso - accolto - di Vivendi contro la decisione dei sindaci di integrare l'odg della riunione del 24 aprile con le richieste di Elliott di revoca di 6 consiglieri e di elezione di altrettanti indipendenti. Per questo il vice presidente Franco Bernabè aprendo l'assemblea ha invitato tutti a svelenire il clima in cui "la polemica ha toccato toni eccessivi e poco consoni a un'impresa dello standing" di Tim. Sullo sfondo le vicende giudiziarie che vedono coinvolto Vincent Bollorè patron di Vivendi interrogato in Francia secondo Le Monde per presunte tangenti su alcune concessioni portuali in Togo e Guinea con la sua società, Bollorè, nel 2010. Irregolarità smentite dal gruppo.

Sarà dunque con la seconda assemblea, quella del 4 maggio, che i soci saranno chiamati a votare per il rinnovo dell'intero cda dopo le dimissioni del 22 marzo dei cosiglieri in quota Vivendi che hanno fatto decadere l'intero board e indire una nuova assemblea per il 4 maggio con all'odg la nomina di un nuovo consiglio. Sarà allora che le due liste quella di Elliott e quella di Vivendì saranno sottoposte al voto dei soci e si vedrà chi vincerà la seconda partita aggiudicandosi i due terzi del consiglio. Assogestioni non ha presentato una sua lista per far convergere presumibilmente i suoi voti su quelli della lista Elliott. (Segue)