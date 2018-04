Morassut: intesa M5s-Pd metterebbe al palo destra xenofoba

Roma, 24 apr. - "Probabilmente senza un governo Badoglio e coi monarchici non ci sarebbero state la Liberazione e la Costituzione. È da vedere se Togliatti sia stato ideatore o traduttore della "Svolta di Salerno" (aprile '44) ma è un fatto che solo pochi mesi prima un governo coi monarchici era improponibile. Per reggere quella svolta, però, ci voleva un altro partito. Rifondato. Non sarebbe bastata la mera tattica politica e parlamentare. La monarchia era ancora molto radicata nel popolo, come avrebbe dimostrato il referendum. Così oggi la possibilità di un dialogo o di un'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle va valutata nel merito. Sui programmi. E comunque impone un lavoro di grande respiro nel paese per rafforzare il Pd e rifondarlo. Per reggere un confronto che, se andrà avanti, sarà comunque molto competitivo ed anche conflittuale". Lo scrive il parlamentare e membro della direzione nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut, in una nota.

"In ogni caso - continua Morassut - si presenta in Italia la possibilità di valutare una convergenza programmatica tra due forze che possono mettere al palo le idee di una destra estrema e dalle tendenze xenofobe oggi guidata dal leader della Lega, Matteo Salvini. Non è un fatto trascurabile. È uno scenario che si presenta con un profilo imprevisto e che non manca di contraddizioni. Tuttavia è un fatto nuovo. E non possiamo non vederlo".