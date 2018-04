Siria, Israele: se Damasco usa missili antiaerei russi reagiremo -2

Roma, 24 apr. - Una fonte citata da Kommersant ha avvertito delle "conseguenze catastrofiche per tutte le parti" se Israele avesse deciso di colpire i siti dove saranno schierati gli S-300. "Se i sistemi di armi russe saranno usati contro di noi in Siria, agiremo contro di loro", ha detto Lieberman in un'intervista al sito di notizie Ynet. Russia e Siria hanno firmato un accordo nel 2010 per la consegna dell'S-300. Ma secondo Kommersant, Damasco non si è ancora impossessato dell'attrezzatura, in particolare a causa della pressione israeliana.

Attualmente, gli S-300 russi sono schierati attorno alla base navale russa di Tartous, mentre più moderni S-400 sono schierati nella base aerea di Hmeinim (ovest).