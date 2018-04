Siria, Israele: se Damasco usa missili antiaerei russi reagiremo

Roma, 24 apr. - Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha avvertito oggi che il suo paese attaccherà le batterie antiaeree S-300 che la Russia avrebbe fornito alla Siria se Damasco decidesse di servirsene contro obiettivi israeliani.

Il quotidiano russo Kommersant ha riferito che la Russia potrebbe presto iniziare a fornire sistemi S-300 al suo alleato siriano e che la questione della consegna è "virtualmente risolta". La consegna di queste armi sarebbe una cattiva notizia per la libertà di azione che Israele rivendica per il suo vicino siriano, con cui rimane tecnicamente in stato di guerra. (Segue)