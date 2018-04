Roma, 24 apr. - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 25 aprile, alle 9, all'Altare della Patria, per la cerimonia in occasione del 73^ anniversario della Liberazione e, alle 9.45, al mausoleo delle Fosse Ardeatine per la deposizione di una corona d'alloro del Governo. Lo rende noto Palazzo Chigi.