Tim, da assemblea ok bilancio. Bocciata società revisione-rpt

Milano, 24 apr. - Ok dall'assemblea di Tim al bilancio 2017. La decisione è stata presa dal 98,20% del capitale presente pari al 65,94%. Via libera anche alla relazione sulla remunerazione punto su cui il voto non era vincolante. Il punto è passato con il 66,19% mentre i contrari erano il 24,85%. Via libera anche al piano di incentivazione all'ad che ha visto l'ok del 68,9%, contrario il 21,6%.

Approvato anche il piano di incentivazione ai manager. Non è passato il conferimento dell'incarico di revisione 2017-22 a Ernest and Young che ha visto 51,9% astenuti 47,18% favorevoli. La nomina previsita oggi è stata fatta con anticipo di un anno perchè il mandato Pwc scade con il mandato del 2018. Il presidente e il presidente del collegio dei sindaci hanno poi fatto nuovamente votare l'assemblea dopo questa "situazione imprevista", come ha detto il presidente, con confereimento dell'incarico a Kpmg che era la seconda indicazione dei sindaci come società di revisione. Il punto non è nuovamente passato con l'81,93% degli astenuti e il 17,92% dei favorevoli.

Via libera al nuovo collegio dei sindaci che ha visto la maggioranza assegnata alla lista Vivendi che ha ottenuto il 75,3% che sprime 3 membri effettivi e due supplenti. Il presidente resta Roberto Capone.

