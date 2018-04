Brasile, Lula dà via libera al Pt epr scegliere un altro candidato

Brasilia, 24 apr. - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere per corruzione, ha dato via libera al suo partito per scegliere un altro candidato alle presidenziali, nelle quali Lula è ancora favorito malgrado la sua attuale ineleggibilità.

"Vorrei che vi sentiste totalmente liberi di adottare qualsiasi decisione perché il 2018 è un anno assai importante per il Partito dei Lavoratori, per la sinistra e per la democrazia", ha scritto l'ex presidente; il partito tuttavia sembra orientato a confermare la candidatura di Lula.

