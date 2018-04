Apple, accordo con governo Irlanda su arretrati fiscali

Roma, 24 apr. - Apple inizierà a pagare 13 miliardi di tasse arretrate al governo irlandese a partire da maggio con una mossa che arriva 19 mesi dopo che la Ue aveva stabilito che il gigante tecnologico ha ricevuto aiuti illegali da Dublino per un quarto di secolo attraverso un regime fiscale non disponibile ad altri gruppi. Lo riporta il Financial Times.

L'inizio del rimborso delle tasse - si legge sul quotidiano britannico - segue un accordo tra il governo irlandese e Apple per creare un conto presso terzi dove verranno tenuti i fondi in attesa dell'esito dei loro appelli presso la più alta corte europea contro la sentenza di Margrethe Vestager, commissario europeo alla concorrenza.

"Questo è un giorno molto, molto significativo in termini di gestione di questo problema", ha dichiarato Paschal Donohoe, ministro delle finanze irlandese. Donohoe - riporta ancora il Ft - ha detto ai giornalisti che firmerà un accordo legale oggi con Apple per creare l'impegno. Il pieno recupero sarà completato entro la fine di settembre, ha detto.