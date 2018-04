Governo, Bergamini (Fi): Pd-M5s tramonto democrazia rappresentativa

Roma, 24 apr. - "L'apertura del Pd ad un governo con i 5Stelle non è certamente una sorpresa, anzi era molto prevedibile. Del resto, parliamo di un partito, quello dei democratici, che ha fatto dell'esercizio del potere la propria unica ragion d'essere politica, e di un movimento, quello dei 5 Stelle, per il quale vale il detto 'Franza o Spagna purché se magna'. Dunque, un matrimonio perfetto. Sarebbe tuttavia molto grave se gli italiani che il 4 marzo hanno votato in maggioranza per il centrodestra si trovassero con un esecutivo che ha dentro tutti fuorché il centrodestra. Sarebbe alquanto irrispettoso della volontà degli italiani e significherebbe un passo pesante verso il tramonto della democrazia rappresentativa". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.