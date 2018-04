Uil: Cig in calo ma quadro d'insieme ammortizzatori meno positivo

Roma, 24 apr. - La cassa integrazione continua la sua discesa di richieste anche a marzo. Le ore autorizzate sono state 21,4 milioni (-5,3% su febbraio). Nel primo trimestre sono state 62,4 milioni con una variazione tendenziale del -38,7%. Questi dati mostrano un assottigliarsi della distanza con l`anno pre crisi, il 2008 (47,1 milioni di ore nel I trimestre). E' quanto rileva un rapporto della Uil sulla Cig.

"La riduzione del trimestre ha investito tutte le gestioni - dice il segretario confederale Guglielmo Loy - forte il calo della cassa integrazione straordinaria (-41,9% rispetto allo stesso periodo del 2017) che raggiunge nei primi 3 mesi dell`anno 34,5 milioni di ore. A questa si accompagna anche la riduzione dell`8,3% dell`cassa ordinaria che, in valori assoluti, raggiunge nel trimestre 26,3 milioni di ore. Inoltre, si registra l`inevitabile e continua decrescita della cassa in deroga (fino al completo esaurimento) che subisce una flessione dell`88,5% portando la stessa a circa 1,6 milioni di ore".

Il Nord, in valori assoluti, è interessato dal maggior numero di ore autorizzate (32,5 milioni) sebbene con un utilizzo dello strumento in diminuzione del 39,5% sullo stesso periodo del 2017. Seguono il Mezzogiorno con 16 milioni di ore e una flessione del 35,9% e il Centro con 14 milioni di ore (-39,9%). Aumenti dell`ammortizzatore sociale in sole 3 regioni: Valle d`Aosta (+83,6%), Sardegna (+40,3%) e Basilicata (+38,4%). Viceversa, il Molise, vede la più alta caduta di ore di cassa integrazione autorizzate (-73,2%).

"A questi dati - sottolinea Loy - devono aggiungersi quelli relativi ai recenti fondi di solidarietà che, con l`aggiornamento di marzo, mostrano una consistente richiesta di prestazioni che cresce mese dopo mese. E` chiaro che da questa visione più completa il quadro diventa meno positivo di quello evidenziato analizzando i soli dati delle tre gestioni. A questo occorre aggiungere l'aumento delle domande di disoccupazione nel primo bimestre, che si concentrano in maniera più marcata nel Mezzogiorno dove assorbono il 37,5% del totale".