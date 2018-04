Fisco, Gribaudo: Toninelli sbaglia, flat tax non progressiva

Roma, 24 apr. - "Danilo Toninelli, capogruppo 5 Stelle al Senato, sostiene di poter rendere la flat tax progressiva utilizzando detrazioni e deduzioni. Peccato che in ogni progetto di flat tax vi sia la completa abolizione di ogni detrazione o deduzione, perché per regalare tutti quei soldi ai miliardari bisogna per forza prenderli da qualche parte. Figuriamoci poi trovarne degli altri per fare il reddito di cittadinanza". Lo afferma Chiara Gribaudo, responsabile lavoro del Pd.

"Quindi - aggiunge - il programma della Lega ai 5 Stelle non dispiace affatto? Alla faccia di qualsiasi misura per i poveri e i disoccupati. Piuttosto la flat tax, in quanto tale, non prevede progressività. Quello di Toninelli sarebbe soltanto il vecchio programma di revisione fiscale di Berlusconi".