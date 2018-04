Trump: se Iran ricomincia programma nucleare avrà grossi problemi

New York, 24 apr. - "L'Iran non può ricominciare il suo programma facilmente. Se dovesse ricominciare il programma nucleare avrà problemi grossi problemi, grossi come mai prima". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca insieme al presidente francese, Emmanuel Macron, che è in visita negli Stati Uniti.

"Parleremo dell'Iran e parleremo dell'accordo sui cambiamenti climatici. Le persone sanno le mie posizioni sull'accordo con l'Iran. È sbagliato, terribile, ridicolo, non dovrebbe essere mai stato fatto", ha aggiunto Trump, concludendo: "In ogni luogo in cui vai nel Medio oriente, c'è sempre dietro l'Iran. È sempre presente dove c'è un problema. Non lasceremo che questo accada. Che accordo è se tu gli permetti di fare test missilistici? Che tipo di accordo è se non parli di Yemen?".