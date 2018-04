Siria, Onu non aiuta Raqqa perchè "città ancora pericolosa"

Roma, 24 apr. - Le Nazioni Unite stanno intenzionalmente fornendo solo modesti aiuti nella ex roccaforte siriana dello Stato Islamico (Isis) di Raqqa per evitare di attirare altri civili nella città ancora molto pericolosa: lo ha detto oggi un funzionario dell'organismo mondiale.

"Non vogliamo avviare programmi troppo energici ... perché non vogliamo dare l'impressione che la città di Raqqa sia sicura", ha detto Jakob Kern, capo delle operazioni del Programma alimentare mondiale (WFP) in Siria.(Segue)