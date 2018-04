Carfagna: 25 aprile data di memoria e di speranza e coraggio

Roma, 24 apr. - "Il 25 Aprile è una data della memoria, ma anche della speranza e del coraggio: il coraggio che hanno avuto i nostri genitori nel rimettere in piedi un Paese in ginocchio dopo la guerra, dargli regole di democrazia, lavoro, prospettiva di futuro per i figli ed i nipoti. La politica ne tragga un monito. Scongiuri il rischio di sostituire nuovi odi e lacerazioni ai vecchi odi, nuove divisioni alle antiche. Solo così dimostrerà di aver capito la lezione dei padri. L'adesione retorica ai valori della Repubblica non basta più, è necessario restituire a quei valori un senso nell'azione quotidiana delle istituzioni, farne il motore di una ricostruzione materiale ed etica del Paese". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati, di Forza Italia