Vaccini, Anzaldi (Pd): Dl obbligatorietà funziona

Roma, 24 apr. - "Grazie ai vaccini obbligatori introdotti per l`impegno del Pd di Matteo Renzi aumenta la copertura vaccinale nel nostro Paese nel 2017. Significa più tutela della salute, più sicurezza per i nostri figli e più difese per chi non può vaccinarsi e rischia di più. Il Movimento 5 stelle vuole ancora abolire il decreto sull`obbligatorietà dei vaccini, come sostiene dal momento in cui è stato introdotto, o ha cambiato idea anche su questo? #senzadime". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.