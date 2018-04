Ilva, Gozi: risoluzione Parlamento Ue conferma buon lavoro governo

Roma, 24 apr. - "La risoluzione del Parlamento europeo su Ilva conferma la bontà dell`operato del Governo italiano negli ultimi anni". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi commenta la risoluzione del Parlamento europeo su Ilva.

"Ci siamo - aggiunge - trovati di fronte a una sfida difficilissima dal punto di vista ambientale, industriale, sociale. Ci siamo rimboccati le maniche, senza promettere ricette miracolose ma lavorando seriamente a soluzioni concrete, e coerenti con le regole europee. Soluzioni che consentano di bonificare l`area di Taranto, ripristinare gli standard ambientali dell`azienda e dare un futuro a Ilva e ai suoi lavoratori. Adesso siamo vicini al traguardo. L`Europa ci chiede di percorrere l`ultimo miglio. Ciò richiede un ulteriore sforzo da parte di tutti. Dobbiamo intensificare dialogo e lavoro per soluzioni il più condivise possibile, nel rispetto degli impegni presi dall'Italia e degli orientamenti di fondo europei, in particolare sociali e ambientali. Spero che tutti vorranno lavorare in questa direzione".