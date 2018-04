Roma, 24 apr. - "Equilibrata posizione Maurizio Martina, dopo il confronto con Roberto Fico, su dialogo per dare un governo al Paese. Come FronteDem sostiene da tempo, il Pd non deve avere né paura né chiudersi rinunciando a far valere i nostri contenuti. Poi si vedrà. Bene discussione nel PD". Così in un tweet Umberto Marroni, membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico.