Gasparri: ottimo lavoro Mugnai in Toscana per centrodestra unito

Roma, 24 apr. - "Ho espresso vivo apprezzamento all'on. Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia della Toscana, per l'ottimo risultato conseguito. In tutti i ventuno comuni della regione chiamati al voto il 10 giugno il centrodestra si presenterà unito. Di particolare impegno le elezioni di Siena, dove sosteniamo un candidato civico, l'avvocato De Mossi e quelle di Pisa, dove il candidato è Conti, e di Massa dove scende in campo Persiani. Da Pietrasanta a Campi Bisenzio e tanti altri centri rilevanti è piena la coesione del centrodestra. Il confronto positivo che Mugnai ha portato avanti con i rappresentanti della Lega e di Fratelli d'Italia è stato coronato da successo. Prosegue così il lavoro di preparazione alle elezioni amministrative che nella gran parte dei centri d'Italia vede unito e coeso il centrodestra. Nei prossimi giorni completeremo la designazione dei candidati e, certamente, otterremo a giugno un significativo incremento del numero dei sindaci del centrodestra". Lo dichiara il senatore Fi Maurizio Gasparri che coordina per Forza Italia le candidature alle elezioni amministrative e regionali.