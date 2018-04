De Poli (Udc): grazie a tajani Ue non resta in silenzio su Alfie

Roma, 24 apr. - "Grazie al presidente Tajani l'Europa decide di non restare in silenzio di fronte al dramma del piccolo Alfie. Sono ore frenetiche: tutti ci auguriamo che il bambino possa essere accolto al più presto nel nostro Paese. L'Italia ti aspetta, Alfie. E' una lotta contro il tempo, bisogna fare presto: sappiamo che l'equipe del Bambin Gesù è pronta a partire con un volo messo a disposizione dal ministro Pinotti. Siamo fiduciosi nel tempestivo intervento del nostro Governo per salvare la vita al piccolo Alfie". Lo afferma il presidente UDC Antonio De Poli commentando l'intervento del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sul caso del piccolo Alfie.