Iraq, nuovo processo per jihadista francese Boughedir -2

Roma, 24 apr. - Secondo la legge irachena, la donna di 27 anni rischia la pena di morte per appartenenza a un'organizzazione "terroristica", anche per i non combattenti. A febbraio, è stata condannata a sette mesi di prigione e originariamente è stata espulsa in Francia. Melina Boughedir è stata arrestata nell'estate del 2017 a Mosul, l'ex capitale irachena dell'Isis nel nord del Paese, assieme ai suoi quattro figli, di cui tre sono stati rimpatriati.

Lo scorso 17 aprile, un'altra jihadista francese Djamila Boutoutaou, è stata condannata all'ergastolo per appartenenza alla Isis dalla Corte Penale Centrale di Baghdad, di fronte alla quale la donna ha sostenuto che era stata "ingannata dal marito".

In totale sono più di 280 i jihadisti stranieri che sono stati condannati a morte o all'ergastolo dalle corti di Baghdad, come ha detto all'AFP una fonte giudiziaria.