Iraq, nuovo processo per jihadista francese Boughedir

Roma, 24 apr. - La jihadista francese Melina Boughedir, condannata in primo grado a sette mesi di carcere per "ingresso illegale" in Iraq, avrà un nuovo processo per "terrorismo". Lo ha deciso la Corte di Cassazione irachena come ha riferito una fonte giudiziaria locale.

Il suo nuovo processo si terrà il 2 maggio, ha detto la fonte alla France Presse. "Nel rivedere la questione, la Corte Suprema ha concluso che (quello della donna francese) non è stato un semplice ingresso illegale in Iraq perché sapeva che il marito si sarebbe unito a Daesh (acronimo in arabo dello Stato Islamico) e lo ha seguito consapevolmente ", ha detto il funzionario. (Segue)