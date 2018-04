Macron: non sempre d'accordo con Trump sull'ambiente

New York, 24 apr. - Francia e Stati Uniti devono lavorare insieme per proteggere l'ambiente, un'area in cui i due Paesi non vanno completamente d'accordo. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento alla Casa Bianca.

"Non sempre andiamo d'accordo sulle soluzioni" ha detto Macron, riferendosi al presidente statunitense, Donald Trump. Bisogna però agire perché "è in gioco il destino dei nostri figli".

Macron, parlando in francese, ha poi avvertito del pericolo di un "nazionalismo aggressivo"; per questo, Stati Uniti e Francia devono difendere "pluralismo e democrazia".